تحرك واسع بين طلبة المدارس والجامعات الأمريكية لحظر تيك توك

جدة - نرمين السيد - تشهد المدارس والجامعات الامريكية حاليا تحركا واسعا لحظر تطبيق تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، عقب حادثة تسمم العشرات من طلبة مدرسة ثانوية بالمكسيك بسبب تحد منتشر على التطبيق يصور فيه الأشخاص أنفسهم وهم يتناولون عقار مجهول وينتظرون النتائج.





وذكرت صحفية "ذا كونفيرساشين" فى تقرير لها اليوم، الأحد، أن هذا التحرك يشارك فيه العشرات من الجامعات الأمريكية ومن بينها جامعة اوكلاهوما، وجامعة أوبورن بولاية الاباما بالإضافة إلى 26 جامعة أمريكية أخرى والتى قامت بحظر التطبيق من شبكات الواى فاى الخاصة بها، ويأتى هذا التحرك تماشيا مع مبادرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية وغيرها من الولايات التى أوصت بحظر التطبيق نظرا لخطورة المحتوى الذى يقدمه، بالإضافة إلى مخاوف بشان استخدام فى التجسس.

ولم تكن الجامعات الأمريكية وحدها صاحبة القرار فى تلك الخطوة، ولكن شارك العديد من طلبة المدارس الثانوية الأمريكية فى خطر استخدام التطبيق على أجهزة المدارس التى يستخدمها الطلبة بل وحظر استخدام بشبكات العديد من المدارس بولايات فيرجينيا وجورجيا ولويزيانا وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن خبير فى الأمن السيبرانى قوله أنه يعتقد أن هذا التحرك ليس مبالغا فيه على الإطلاق لان هذه التطبيق يستخدم بيانات المستخدمين، بطريقة أكثر عنفا من تطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعى، موضحا أن النسخة المثيرة للجدل من هذه التطبيق غير مستخدمه بالفعل فى الصين نفسها ،فى محاولة لحماية الطلبة فى الصين من الآثار السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعى فى الصين قد أصدر قانونا يحدد فترة استخدام الطلبة لهذا التطبيق بعشرين دقيقة فقط فى اليوم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من المحامين بالولايات المتحدة الأمريكية قد قدموا اعتراضا على خواص التطبيق، التى تقوم بتعقب مواقع المستخدمين، الأمر الذى من شأنه استخدام هذه المواقع من قبل أى أشخاص فى عمليات للتجسس وانتهاك الخصوصية، بالإضافة إلى الأضرار التى يخلفها استخدام التطبيق من خلال التحديات التى ينشرها، حيث تسببت تلك التحديات فى قيام بعض الطلبة بعمليات سرقة بالمدارس وغيرها مما يعرض حياة الطلبة للخطر الجسيم.

ومن أشهر التحديات التى شهدت رواجا على هذا التطبيق مؤخرا تحد "تناول قطعة من الحلوى بداخلها مادة حارة للغاية" وتحد تناول "العقارات" الذى تسبب فى تسمم ما لا يقل عن 57 طالبا بإحدى المدارس الثانوية بالمكسيك وتحد "الخنق" أو "كتم النفس" وغيرها مما يسبب حوادث مميتة بين الطلبة والمراهقين الذى يتابعون التطبيق بشكل يومى.