«معلومات الوزراء»: فيس بوك الأفضل لدى المصريين

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول استخدام وتفضيلات منصات التواصل الاجتماعى، أن 95.9% من المصريين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يليه موقع "انستجرام" بنسبة 54.6%، ثم "التيك توك" بنسبة 45.7%.





جاء ذلك فى استطلاع مركز المعلومات خلال شهر يناير 2023 على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر. وبسؤال المواطنين عن استخدامهم لهذه المواقع بشكل يومى أو متقطع، أشار 50% من المصريين بالعينة إلى أن استخدامهم لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم بشكل يومى، كما أشار 14.4% إلى استخدامهم موقع "التيك توك" بشكل يومى، و9% أشاروا إلى استخدامهم للإنستجرام بشكل يومى، و3.2% يستخدمون "تويتر" يومياً، ثم "لينكد إن" 0.08%. وأشار28.0% إلى استخدامهم لـ"فيس بوك" بشكل متقطع، يليه موقع "الانستجرام" 22.6%، ثم موقع "التيك توك" 15.1%، يليه "لينكد إن" 7.05%، ثم "تويتر" 7.04%.

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