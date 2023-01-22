أخلاقنا الجميلة.. مساعدة الآخرين عند الخطر (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهمية مساعدة الآخرين عند الخطر.
وأشار الخبراء إلى فائدة مساعدة الآخرين ودورها فى تقريب العلاقات الإنسانية بين الأفراد، ويتم ذلك من خلال تقديم المساعدة سواء مادية أو معنوية.
ويساهم مساعدة الآخرين فى التأثير على الشخص نفسه ويظهر ذلك من خلال شعوره بالسعادة، وتقليل ضغط الدم، والحد من التوتر والانفعال، والشعور بالرضا والقناعة.
كما يعمل مساعدة الآخرين فى تحسين العلاقات الاجتماعى وخلق جو مليئ بالألفة والطمأنينة بين أفراد المجتمع وتحسين العلاقة بينهم.
وبالإضافة إلى ذلك فهو يزيد من المشاعر والطاقة الإيجابية بعد ترك أثرا إيجابيا وطيبا فى نفوسهم.
ويفضل مساعدة الآخرين مع مراعاة بعض الأمور لتجنب إحراجهم، منها احترام خصوصيتهم وفهم شخصيتهم وطبيعتهم، والتعاطف معهم والاستماع أكثر من الحديث.
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