برنامج خطير يهدد نظام «أندرويد»

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى اسم ذلك البرنامج وهو "Hook"، والذى يعد أداة تسمح للمتسللين بالتحكم عن بعد.

وأوضحوا أن قراصنة الإنترنت طورت برنامجا ضارا بنظام التشغيل أندرويد، فهو يجعل المتسللين يتمكنون من التحكم بالأجهزة المحمولة عن بعد من خلال استخدام حوسبة الشبكة الافتراضية "VNC".

ويساعد ذلك البرنامج فى سرقة بيانات الاعتماد من أكثر من 467 تطبيقا مصرفيا مشفرا عبر إنشاء صفحات تسجيل الدخول المتراكبة.

ومن الممكن أن ينضم لبرنامج "Hook" البرامجيات الضارة القادرة على تنفيذ الأداء الكامل لنقل البيانات وإتمام عملية الاحتيال كاملة، وأشار خبراء التقنية إلى أنه من الصعب اكتشاف ذلك النوع من العمليات.