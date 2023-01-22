بسبب زحام المرور.. عروس تذهب إلى حفل زفافها بالمترو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقررت العروس الهندية الذهاب لحفل زفافها من خلال المترو، بسبب حركة المرور التى تشهدها بنغالورو بالهند. وبسبب المشكلة فى حركة المرور لجأت العروس إلى ترك سيارتها لاستخدام المترو، لأجل الوصول لحفل زفافها فى الوقت المناسب. وجاء بالفيديو العروس وهى مرتدية فستان زفافها أثناء وجودها فى المترو بعد قرارها بالتعامل مع زحام المرور.

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