دائرة طبلة.. فكرة للاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية بالموسيقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أن الفكرة عبارة عن جلسة يتم التطبيل فيها بواسطة أضخاص يشكلون دائرة، وهى فكرة جديدة ومستحدثة. وقالت ميرنا سعيد، صاحية الفكرة، إن الفكرة ليست جديدة وموجودة فى ثقافات كثيرة منذ السبعينات، وتعتمد أن الناس تجتمع ويقومون بهذا الأمر، مشيرة إلى أنه علميا تم إثبات أن الموسيقى لها تأثير على الراحة.

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