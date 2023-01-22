جدة - نرمين السيد - وتضم كل لجنة أعضاء من دار الإفتاء ومعهد الفلك وهيئة المساحة. ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن والتلوث، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.