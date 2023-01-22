نهت عنها الشريعة.. دار الإفتاء تحذر من الشماتة فى الموت والمصائب

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه لا يجوز شرعًا للإنسان أن يَشْمَت فى نزول المصائب على أحد سواء فى الموت أو غيره من المصائب؛ فإنها خَصلةٌ ذَميمة، تأْبَاهَا النفوس المستقيمةُ، ويترفَّع عنها أصحاب المُروءات، ولذا نهت عنها الشريعة الإسلامية؛ فعن وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتةَ لأخيك فَيَرْحَمَهُ اللهُ ويَبْتَلِيَكَ» رواه الترمذى.





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