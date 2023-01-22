ثعبان وقنفد.. جراح يعرض أغرب الأشياء التى استخرجها من أجساد مصابين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدأ نيك باباس، جراح تقوم العظام من مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فى مشاركة تجاربه بإجراء العمليات الجراحية الصعبة، مما استرعى اهتمام متابعيه، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





وبالرغم من أن معظم العمليات الجراحية كان يجريها الجراح الأمريكى تستغرق 30 دقيقة فقط، إلا أن الذكريات التى تركتها ستبقى أبد الدهر.

وقال الطبيب البالغ من العمر 43 عامًا، إن مصابًا وصل للمستشفى بعد أن تعرض للدغة ثعبان التى يمكن أن تجعل اليد تنتفخ مثل البالون، بحسب ما نقلته "سكاى نيز عربية".

ولفت الرجل إلى أنه قتل الثعبان بعدما هاجمه، مضيفًا أن كل الممرضات كن يرتعشن خوفًا، لأن الرجل مصاب بلدغة الثعبان وقد أحضر معه الحيوان المفترس مقتولًا داخل وعاء.

وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن الجراح لديه قائمة طويلة من الاشياء الغريبة التى أزالها من ايادى المصابين.

وفة حالة أخرى أزال الجراح أشواك قنفد البحر من يد مريض سقط فى الماء، وقال إن الأشواك كانت مغروسة فى جسم المصاب حتى العظم.

وليس هذا فحسب بل استخرج الحبيبات المعدنية التى تطلق عبر المسدسات، وأسلاكًا كهربائية شقت طريقها ألى أجساد الأمريكيين، وأيضًا انتزع مسامير من أجساد البعض.