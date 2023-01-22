وبالرغم من أن معظم العمليات الجراحية كان يجريها الجراح الأمريكى تستغرق 30 دقيقة فقط، إلا أن الذكريات التى تركتها ستبقى أبد الدهر.
وقال الطبيب البالغ من العمر 43 عامًا، إن مصابًا وصل للمستشفى بعد أن تعرض للدغة ثعبان التى يمكن أن تجعل اليد تنتفخ مثل البالون، بحسب ما نقلته "سكاى نيز عربية".
ولفت الرجل إلى أنه قتل الثعبان بعدما هاجمه، مضيفًا أن كل الممرضات كن يرتعشن خوفًا، لأن الرجل مصاب بلدغة الثعبان وقد أحضر معه الحيوان المفترس مقتولًا داخل وعاء.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن الجراح لديه قائمة طويلة من الاشياء الغريبة التى أزالها من ايادى المصابين.
وفة حالة أخرى أزال الجراح أشواك قنفد البحر من يد مريض سقط فى الماء، وقال إن الأشواك كانت مغروسة فى جسم المصاب حتى العظم.
وليس هذا فحسب بل استخرج الحبيبات المعدنية التى تطلق عبر المسدسات، وأسلاكًا كهربائية شقت طريقها ألى أجساد الأمريكيين، وأيضًا انتزع مسامير من أجساد البعض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثعبان وقنفد.. جراح يعرض أغرب الأشياء التى استخرجها من أجساد مصابين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.