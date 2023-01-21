القاهرة الإخبارية.. خبير: الذكاء الاصطناعى أثر سلبًا على العملية التعليمية

جدة - نرمين السيد - قال كريستوف الزغبى، محاضر الذكاء الاصطناعى، من بيروت، إن تقنية الذكاء الاصطناعى تستخدم فى كل المجالات وليس مجال التعليم فقط، ومن الممكن استخدامها بشكل سلبى أو إيجابى.





وأضاف الزغبى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الطلاب أصبحوا يستخدمون الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم، من خلال كتابة النصوص وحل المسائل الرياضية، مما أثر سلبًا على العملية التعليمية، وإضعاف قدرات الطلاب.

وأشار إلى أن هناك طرقًا مختلفة للابتعاد عن تلك الاستخدامات السلبية، منها إجراء الاختبارات دون استخدام الذكاء الاصطناعى، من خلال مناقشات أو امتحانات بالصف، مضيفًا أنه رغم سلبيتها إلا أنه من الممكن التأقلم معها واستخدامها بشكل إيجابى، من خلال استخدامها من الطلاب والمعلمين كمساعدة وليس اعتمادًا كليًا.

وأوضح أن تقنية الذكاء الاصطناعى على الرغم من كونها تكنولوجيا حديثة، إلا أنها تعطى فى بعض الأحيان إجابات غير مُقنعة وتحمل جزءًا من الخطأ لبعض الأسئلة.