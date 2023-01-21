أول صحفى متخصص فى الواقع الافتراضى: الميتافيرس سيغير شكل العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وقال "عمار"، خلال ظهوره على قناة "إكسترا نيوز"، إن الميتافيرس هو عالم افتراضى يحاكى الواقع بتقنية 360، بمعنى أنه يغطى كافة زوايا المكان وكأنك بداخله.

وأضاف، أن الميتافيرس هو التطور الطبيعى للإنترنت التقليدى المتواجد الآن: "زى ما زمان كان فى شات الياهو واختفى بوجود التواصل الاجتماعى، ده كمان هيختفى وهيكون فى الميتافيرس".

وتابع: "بدل ما بنكتب ونتكلم فيديو كول، هنكون قادرين نقعد مع بعض كأننا فى مكان واحد، رغم إن كل واحد فينا هيكون فى مكان غير التانى".

وأردف، أن الميتافيرس يساعد الفرد فى الذهاب إلى كافة الأماكن السياحية والأثرية والتعليمية وغيرها، بشكل افتراضى دون أن يتكبد الفرد عناء السفر.