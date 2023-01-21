جدة - نرمين السيد -
وقال "عمار"، خلال ظهوره على قناة "إكسترا نيوز"، إن الميتافيرس هو عالم افتراضى يحاكى الواقع بتقنية 360، بمعنى أنه يغطى كافة زوايا المكان وكأنك بداخله.
وأضاف، أن الميتافيرس هو التطور الطبيعى للإنترنت التقليدى المتواجد الآن: "زى ما زمان كان فى شات الياهو واختفى بوجود التواصل الاجتماعى، ده كمان هيختفى وهيكون فى الميتافيرس".
وتابع: "بدل ما بنكتب ونتكلم فيديو كول، هنكون قادرين نقعد مع بعض كأننا فى مكان واحد، رغم إن كل واحد فينا هيكون فى مكان غير التانى".
وأردف، أن الميتافيرس يساعد الفرد فى الذهاب إلى كافة الأماكن السياحية والأثرية والتعليمية وغيرها، بشكل افتراضى دون أن يتكبد الفرد عناء السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صحفى متخصص فى الواقع الافتراضى: الميتافيرس سيغير شكل العالم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.