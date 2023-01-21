ناسا: سبب جديد للبحث عن الكوكب الثانى المحتمل «Proxima Centauri c»

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر "NASA Exoplanets"، أحد حسابتها الرسمية على منصة "تويتر"، إن النجم الأقرب إلى شمسنا "Proxima Centauri"، يستضيف أيضًا أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية إلى الأرض، وذلك على بعد 4.2 سنة ضوئية فقط.





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