Nokia C12.. مواصفات أحدث إصدار لنوكيا

جدة - نرمين السيد - وحمل الهاتف اسم Nokia C12 ويأتى بممزات كثيرة أبرزها أنه محمى بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ووزن خفيف بلغ 117.4 جرام، إضافة لهيكل تصل أبعاده إلى (160.6/74.3/8.8) ملم.
الهاتف تصل سعة ذاكرته الداخلية 64 جيجابايت، وأخرى للوصول العشوائى بحجم 2 جيجابايت، بالإضافة إلى ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322.
ويعمل هاتف نوكيا الجديد بنظام Android 12 وجاء بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 278 شمعة/م تقريبا.
أما كاميرا Nokia C12 فتصل دقة الأساسية إلى 8 ميجابيكسل، أما الأمامية فتصل لـ 5 ميجابيكسل، كما تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.
وتصل قوة البطارية إلى 3 آلاف ميلى أمبير، وجاء بمنفذ 3.5 ملم لسماعات، ومنفذ USB-C، فيما سيكون سعره المتوقع 120 يورو.
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