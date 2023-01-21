العثور على أكبر ضفدع فى العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفق سكاى نيوز عربية، بلغ حجم الضفدع 2.7 كيلوجرام، وكانت "جينيس" للأرقام القاسية، أعلنت عن وزن أكبر ضفدع عثر عليه عام 1991، وبلغ 2.65 كيلوجرام.

وكان موظفو وزارة البيئة يجرون حملة نظافة فى حديقة كونواى الوطنية، ولفت أنظارهم حيوان برمائى ضخم.

وقالت حارسة الحديقة "كايلى جراى": "إن ثعبانا ضخما اعترض طريهم، ووقفوا لحين مروره، وبالصدفة وجدنا ضفدع القصب أمامنا".

وبينت أن هذه النوع من الضفادع يأكل الثدييات، والزواحف، والحشرات الصغيرة، وأى شىء يمكن أن يدخل فى فمه.

يذكر أن الضفادع من أكثر الحيوانات المنتشرة فى أستراليا، ويبلغ عددها بحسب آخر إحصاء لوزارة البيئة 2 مليار.