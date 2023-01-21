وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مصطلح الاقتران هو اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.
وأضاف أننا سنتمكن من رؤية تلك الظاهرة بالقرب من بعضهم البعض فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم "بعد غد" وحتى غروب الكوكبين أولا فى الساعة السابعة مساء تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتران ثلاثى «للقمر والزهرة وزحل» فى مشهد فلكى بديع.. الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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