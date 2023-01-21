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اقتران ثلاثى «للقمر والزهرة وزحل» فى مشهد فلكى بديع.. الإثنين

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أ ش أ 2023-01-21 13:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - يستعد المتخصصون وهواة الفلك بعد غد لرصد ومتابعة ظاهرة حدوث الاقتران الثلاثى هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وذلك فى مشهد فلكى بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربى.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مصطلح الاقتران هو اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

وأضاف أننا سنتمكن من رؤية تلك الظاهرة بالقرب من بعضهم البعض فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم "بعد غد" وحتى غروب الكوكبين أولا فى الساعة السابعة مساء تقريبا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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