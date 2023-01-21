القاهرة الإخبارية.. أول حفل جماهيرى فى المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - سلط برنامج "صباح جديد"، الذى يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أول حفل جماهيرى فى المتحف المصرى الكبير، وعبر المشاركون والجمهور فى تصريحات للقناة على سعادتهم بالمشاركة فى هذا الحفل الجماهيرى، مشيدين بعظمة الحضارة المصرية.





وشهد المتحف المصرى الكبير، أول حفل جماهيرى، وذلك فى إطار تنظيم مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية قبل افتتاحه رسميًا، وتألقت المطربة المصرية العالمية السوبرانو فاطمة سعيد، فى الحفل الذى أقيم بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسى، داخل بهو المتحف أمام تمثال الملك رمسيس الثانى.

وسبق وأعلن اليوم المتحف المصرى الكبير، أنه سيبدأ فى استضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة، واستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية محدودة العدد، فى بعض الأقسام والمناطق بداخل المتحف، وذلك فى إطار التمهيد للتشغيل التجريبى الذى سيُعْلن موعده لاحقًا.

وتم افتتاح المتحف جزئيًّا لاستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية، محدودة العدد، ولإقامة بعض الفعاليات الخاصة التى يتم اختيارها بعناية، حيث سيتمكن الزوار خلال هذه المرحلة من زيارة بعض أقسام المتحف منها: ميدان المسلة المعلقة، والصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، ومتحف الأطفال، وتجربة الواقع الافتراضى، والحدائق، والمطاعم، والمقاهى، والمحلات التى تشمل علامات تجارية مصرية رائدة.

كما سيتمكن الزوار -عند دخولهم صالة الاستقبال الرئيسية فى المتحف المصرى الكبير- من رؤية العديد من الآثار الفريدة مثل: تمثال رمسيس الثانى، والتماثيل العشرة للملك سنوسرت، ولوحة "قائمة ملوك سقارة" الشهيرة، وعمود النصر لمرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين من ملوك العصر البطلمى، بينما تظل أقسام ومناطق المتحف المصرى الكبير الداخلية الأخرى مغلقة وهى: القاعات الرئيسة وقاعتى توت عنخ آمون؛ انتظاراً للافتتاح الرسمى المرتقب.