تقدر تكلم نفسك.. ميزة جديدة فى واتس آب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة التابعة لميتا، أن الميزة الجديدة، تمكن المستخدم من حفظ الرسائل الخاصة فى الدردشة على رقمه، دون الحاجة لإرسالها لصديق.

وجاء فى وصف الميزة الجديدة: "أنشئ دردشة للمراسلة مع نفسك، حيث سيكون من الملائم تخزين الملاحظات والتذكيرات التى تتم مزامنتها بين الأجهزة، انقر على بحث عن دردشة وحدد الرسائل لنفسك".

وأضيفت الخاصية الجديدة لجميع الهواتف الأسبوع الحالى، ووفق التحديث الجديد بات بإمكان المستخدم البحث عن الدردشة حسب التاريخ، كما يمكنك تحديد من يمكنه رؤيتك عبر الإنترنت.