أخلاقنا الجميلة.. لا تفقد الأمل (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة أخلاقنا الجميلة، يسلط دوت الخليج الضوء على مقولة "جون تشارلز سالاك: "لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف فى هذه المحطات".
ووفق خبراء علم النفس، فإن التمسك بالأمل والتفاؤل يبث فى القلب روحا وطاقة وشعورا بالأمان.
والشخص المتفائل دائما ما يرى الوجود جميلا، والأهداف سهلة المنال، وأن فكرة تحقيقها ليست بعيدة على الله، وكما يقولون فالإنسان دون أمل مثل النبات دون ماء.
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