الكلب سبايك يدخل موسوعة جينيس.. الأكبر فى العالم

جدة - نرمين السيد - وجرى تصنيف الكلب على أنه الأكبر سنا من نوعه على قيد الحياة، إذ يبلغ عمره 23 عامًا و7 أيام، وهو من مواليد شهر نوفمبر لعام 1999، بولاية أوهايو الأمريكية.

ووفق "جنيس" كان الكلب "بلوى" هو الأطول عمرا قبل "سبايك"، حيث عاش 29 عامًا و5 أيام، وتوفى عام 1939.

وعثرت صاحبة "سبايك" عليه، فى أحد محال البقالة عام 2009، وقامت على تربيته لمدة 14 عامًا، وفق العين الإخبارية.

وتقول ريتا كيمبال إن الكلب كان يعانى من جروح شديدة فى الرقبة بسبب سلسلة التفت حولها، متابعة: "بدأت فى العناية به عندما طكان فى سن 10 سنوات".