عارضة الأزياء الكولومبية صوفيا فيرجارا فى السعودية (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت صوفيا فيرجارا، بإطلالة مميزة خلال حضورها مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر فى مباراة ودية كان بطليها ليونيل ميسى مع باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو مع الفريق السعودى. وبعد 90 دقيقة من اللعب، انتهى الأمر بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5 مقابل 4 للنصر والهلال. سافرت صوفيا إلى السعودية مع ابنها مانولو جونزاليس فيرجارا، الذى ظهر مع جو جونزاليس ابنة أختها كلوديا فيرجارا أيضا فى رحلة عائلية بالمملكة.

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