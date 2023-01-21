قمر رجب على مسافة هى الأقرب من الكرة الأرضية منذ 992 عامًا اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، إن القمر الجديد لشهر رجب سيكون الأقرب من الأرض، وبالتالى الأكبر، منذ القرن الحادى عشر، ولكن لن نتمكن من رؤية أى شيء، لأن القمر سيكون فى منزلة الاقتران وفى هذه المرحلة يكون غير مرئي، وسيكون له تأثير ضئيل على ظاهرة المد والجزر ولا توجد تأثيرات أخرى.

وأضاف أن المرة القادمة التى يكون فيها القمر الجديد قريبًا جدًا من الأرض ستحدث بعد 345 عامًا من الآن، مما يجعله أقرب قمر جديد خلال 1337 عامًا.

وأوضح أبو زاهرة أن مدار القمر حول الأرض بيضاوى وليس دائريا تمامًا، هذا يعنى أن المسافة بين القمر والأرض متغيرة، حيث تسمى النقطة فى مدار القمر الأقرب إلى الأرض نقطة الحضيض، والأبعد نقطة هى الأوج.

وتابع "إذا تزامن الحضيض أو الأوج مع وصول القمر منزلة الاقتران أو البدر- عندما تكون الأرض والقمر والشمس فى مصطفة- تصبح المسافات الأبعد والأقرب للقمر أكثر تطرفًا، حيث يكون القمر قريبًا أو بعيدًا بشكل استثنائي".

وأكد أن أقصى مسافات بين الأرض والقمر تحدث عندما تكون الأرض بالقرب من أقرب نقطة لها من الشمس، أو الحضيض الشمسى كما هو حاليًا فى بداية شهر يناير الحالي.