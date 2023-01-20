اضطراب ما بعد الصدمة.. جينيفر لوبيز تتحدث عن زواجها من بن أفليك (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وذكرت جينيفر لوبيز، خلال مقابلتها مع الإعلامى جيمى كيميل، أنها بعد خطوبتها الأولى انهارت، ولم تستطع تصديق أن حفل زفافهما فى عام 2022 وهو ما حدث بالفعل.
وكشفت جينيفر لوبيز أن يوم زفافها مع بن أفليك، عانت بالفعل من "اضطراب ما بعد الصدمة"، وتذكرت مشاركتها الفاشلة خلال علاقتهما الرومانسية الأولى فى عام 2002.
قالت لجيمى: "كنا سعداء للغاية وبالطبع كان ذلك يحدث، لكن حفل الزفاف كان مرهقا للغاية"، موضحة أن حفلهم فى لاس فيجاس كان فكرة الممثل.
وذهب الزوجان فى احتفالين، أحدهما فى لاس فيجاس والآخر فى جورجيا، برفقة أقرب أصدقائهم وأفراد الأسرة.
وأظهر بن أفليك، مؤخرا دعمه لجنيفر فى العرض الأول لفيلمها الجديد "Shotgun Wedding" فى لوس أنجلوس، وسار الزوجان على السجادة الحمراء وشاركا الجمهور لحظات جميلة أثناء وقوفهما أمام الكاميرات.
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