مؤسس «نتفليكس» يتخلى عن دوره فى هذا المنصب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، سيبقى الرئيس التنفيذى المشارك فى "نتفليكس" تيد ساراندوس فى منصبه، وسيتولى جريج بيترز، رئيس العمليات مؤخرًا، منصب الرئيس التنفيذى المشارك بدلاً من هاستينجز، كما سينضم بيترز أيضًا إلى مجلس إدارة الشركة.

وقال تيد ساراندوس فى بيان: "أود أن أشكر ريد على قيادته الحكيمة وإرشاداته وصداقته على مدار العشرين عامًا الماضية.. لقد تعلمنا جميعًا الكثير من صرامته الفكرية وصدقه واستعداده لاتخاذ رهانات كبيرة - ونتطلع إلى العمل معه لسنوات عديدة أخرى مقبلة".

شارك هاستينجز فى تأسيس "Netflix" فى عام 1997، وتمت ترقية ساراندوس إلى منصب الرئيس التنفيذى المشارك جنبًا إلى جنب مع هاستينجز فى يوليو 2020، وهو نفس الوقت الذى تم فيه تعيين بيترز فى منصب مدير العمليات الخاص به، ولم تحدد الشركة ما إذا كانت ستولى أحدًا دور رئيس العمليات.

يترك هاستينجز دفة القيادة حيث يحاول عملاق البث اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز المشتركين والانتعاش بعد تراجع الأعمال فى الأرباع الأخيرة.

كتب هاستينجز فى مدونة يوم الخميس أن الفترة من العامين ونصف العام الماضيين كانت "محاطة بالنار"، بالنظر إلى جائحة كورونا والتحديات الأخيرة فى الأعمال التى تم إنتاجها.

ستشهد التغييرات التنفيذية أيضًا قيام بيلا باجاريا، الذى شغل منصب الرئيس العالمى للتلفزيون فى الشركة، بالتدخل كرئيسة للمحتوى، فيما سيتولى سكوت ستوبر، الذى كان سابقًا رئيس قسم الأفلام العالمية، رئاسة "Netflix Film".