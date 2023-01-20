توقعات الأبراج اليوم الجمعة 20 يناير 2023.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لا تنشغل كثيرًا بتنفيذ عدد من المشاريع.. حاول أخذ قسط من الراحة، للجلوس مع شريكك.. تحتاج الأمور المالية إلى اهتمامك.

برج الثور

تجذب أفكارك انتباه الآخرين.. تحتاج إلى معرفة الأشخاص جيدًا، لتحديد مكانتهم لديك.. علاقاتك الاجتماعية قد تكون مصدر إلهام لزيادة أرباحك.

برج الجوزاء

اسعَ جاهدًا لتطوير مشاريعك.. هناك شخص ما قد يلعب دورًا إيجابيًا فى حياتك.. لا تشعر بالقلق الدائم بشأن الأوضاع المالية.

برج السرطان

لديك مهام تتطلب مزيدا من التركيز.. اقضِ وقتا ممتعا تشعر فيه بالحب مع شريك حياتك.. تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج الأسد

حاول ألا تشعر بالضيق تجاه شخص ما فى وظيفتك.. لا تستسلم لأى حالة مزاجية سيئة، وتجنب التجمعات غير المجدية.. كن واعيًا فى طريقة تعاملك مع أموالك، واحذر التبذير.

برج العذراء

أنت فى أفضل حالاتك فى العمل.. لا تشعر بالتوتر والارتباك بسبب علاقتك بشريكك.. فكر فى كيفية زيادة دخلك.

برج الميزان

تحقق أهدافك التى طالما انتظارتها بالجد والعمل والصبر.. تحتاج إلى الجلوس بعض الوقت بمفردك لترتيب أولوياتك.. حاول شراء كل ما تحتاجه دون إسراف.

برج العقرب

حاول اغتنام الأفكار الرائعة التى تأتى إلى ذهنك.. تناغم مع أفكار ومشاعر الطرف الآخر.. فكر فى تحويل إبداعاتك إلى مشروع فنى، ما يجلب لك الأموال.

برج القوس

تعاون مع زملائك فى العمل وساعدهم ليساعدوك.. لا تشعر بالقلق بس تدهور صحة أحد أصدقائك وحاول علاج الأمور قدر المستطاع.. حاول إيجاد حلول للديون بالعقل والحكمة والتفكير السليم.

برج الجدى

لا تقلق من إظهار طموحك أمام زملائك فى العمل.. حاول استثمار أى شعور بالانجذاب نحو شخص ما.. لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

برج الدلو

حاول إنجاز جميع مهامك المتأخرة.. تحتاج بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريك حياتك.. لا تنفق مزيدا من الأموال على ديكور منزلك.

برج الحوت

لا تجعل ذهنك مشوشا؛ حتى تكون أكثر تركيزًا فى عملك.. كن صبورًا، تعامل مع شريك حياتك بحكمة.. حاول وضع خطط لجلب الأموال.