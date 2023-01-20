عزيز الأحمد.. وفاة أشهر يوتيوبر كوميدى بالسعودية (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - عزيز الأحمد

وفاة عزيز الأحمد أو عزيز القزم أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى؛ حيث سيطرت حالة من الحزن على رواد السوشيال ميديا فى الوطن العربى؛ حزنا على وفاة هذا الشاب الذى اشتهر بخفة دمه على منصات اليوتيوب العالمية.

وكتب صديقه المقرب الناشط الشهير يزن الأسمر ناعيا صديق عمره عزيز الأحمد، على صفحته بـ إنستجرام، قائلا: "الله يرحمك يا عزيز.. ادعو له".

عزيز القزم

عزيز الأحمد أو عزيز القزم هو فنان شاب سعودى لا يتعدى عمره الـ 27 عاما من أصول سورية.

وحقق اليوتيوبر الراحل شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى داخل المملكة العربية السعودية وفى الوطن العربى؛ بسبب أداء عديد من المقاطع الكوميدية المضحكة التى نالت إبهار الجميع.

ولد عزيز الأحمد فى مدينة الرياض فى 26 يوليو 1995، وأصبح من أشهر الشخصيات الكوميدية فى السعودية خلال السنوات الأخيرة.

عاش يعانى من مرض عبارة عن خلل فى الهرمونات أثر على نمو بنيانه وطوله، كما فشلت كل محاولات عائلته فى علاجه.

ويعد عزيز الأحمد من أشهر أغنياء المملكة العربية السعودية؛ حيث عاش فى قصر فخم كبير، ويمتلك عديدا من السيارات الفارهة، كما يتابعه ملايين الأشخاص على منصات السوشيال ميديا.

عزيز القزم

وكانت حالة عزيز القزم قد تدهورت خلال الفترة الأخيرة إلى أن وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز الـ 27 عاما؛ حيث كان يعانى من مشاكل فى النمو منذ ولادته، بسبب الغدة النخامية التى تنتج القليل من هرمون النمو، كما رجَّح بعض الأطباء بأن مرضه قد يكون بسبب عيوب وراثية أو إصابة شديدة فى الدماغ أثناء ولادته.