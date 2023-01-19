أمسية فلكية لاستطلاع هلال رجب بمتحف ركن فاروق.. الأحد

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الأمسية استطلاع هلال شهر رجب مع الحضور عبر تليسكوب من داخل حديقة المتحف، وسيكون دخول الأمسية الثقافية بالمجان داخل حديقة المتحف.

كما تتضمن فعاليات الأمسية إلقاء محاضرة عن اهتمامات الملك فاروق بعلم الفلك وهيئة الأرصاد الجوية وعلاقتة القوية بها، ومحاضرة عن الأهلة يلقيها الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك ورصد النجوم بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتأتى تلك الأمسية الفلكية فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومى للبحوث الفلكية ومتحف ركن فاروق بحلوان ضمن الدور المجتمعى المتاحف لنشر الثقافة فى المجتمع.

وكانت الحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية قد أثبتت أن غرة شهر رجـب للعام الهجرى الحالى 1444 ستوافق يوم الإثنين 23 يناير الحالى وعدته 29 يوما.