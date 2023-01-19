القاهرة الإخبارية.. تجربة سويسرية ناجحة لمنع الصواعق الرعدية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "توفيق"، خلال مداخلته عبر خاصية "زووم"، فى برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التجربة قائمة على توجيه الصواعق إلى المناطق غير الهامة، بالضبط كما يتم توجيه الفيضانات عن طريق المخرات.
وتابع، أن التجربة باختصار، اعتمدت على استخدام مصدر جبار من أشعة الليزر، تصل إلى نحو 20 تيرا وات، وتم توجيه هذه الأشعة على بعد مئات المترات نحو الصاعقة، وأجبرتها بالفعل على اتباع مسارها وتوجيهها إلى مناطق آمنة.
وأردف، أن الهدف الرئيسى من هذه التجربة، هو إبعاد الصواعق عن الأبراج والمطارات وأبراج الاتصالات والمناطق المأهولة بالسكان، وحماية الإنسان من خطرها، لافتا إلى أنها مكلفة للغاية.
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