«الإيسيسكو» تعقد ورشة تدريبية فى جامبيا لتعزيز توظيف التكنولوجيا في التعليم

وأفاد بيان لـ«الإيسيسكو»، اليوم، بأن ورشة العمل التى انعقدت فى العاصمة الجامبية بانجول، تهدف إلى تعزيز قدرات المدرسين، من خلال إثراء المناهج الدراسية والمهارات التربوية عبر دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التدريس والتعلم عبر المنصة الرقمية، وأتاحت ورشة العمل التدريبية الفرصة للمشاركين لتعزيز قدراتهم فى مجال التعليم عن بعد، ورقمنة أنظمة التعليم والمناهج الدراسية الحديثة.
وأضاف البيان أن تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار رؤية الإيسيسكو للمساهمة فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل فى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، من خلال تعزيز الخبرات وتطوير مهارات المدرسين ومعارفهم التربوية، وتشجيع الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم، وتطبيق المناهج المبتكرة والمتقدمة فى طرق التعلم والتدريس.
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