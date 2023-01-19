ابنة ترامب مع أطفالها فى حديقة تزلج بميامى (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وظهرت إيفانكا، وسط أجواء عائلية مع زوجها جاريد كوشنر وطفليهما جوزيف 9 سنوات وثيودور 6 سنوات، داخل حديقة تزلج ملونة لحصول أولادها على دروس فى التزلج على الألواح، وتم حمايتهما باستخدام وسادات وخوذات للركبة.
معروف أن إيفانكا ترامب، تعشق الحضارة المصرية القديمة وقامت بجولة سياحية داخل منطقة الأهرامات وفى المعابد المصرية القديمة بالأقصر وأسوان.
وعلقت إيفانكا على الصور التى نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "يوم فى الأهرامات مميز جدا.. استكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتى".
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