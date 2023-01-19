جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «دى إم سي» فيديو على موقع التدوين القصير «تويتر»، فيديو يرصد الفوائد وتأثيرها على الحالة النفسية والجسدية للفرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «8 الصبح» يستعرض فوائد الضحك والابتسامة للحالة النفسية والجسدية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.