أخلاقنا الجميلة.. طرق تجنب المشاكل الزوجية (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "أخلاقنا الجميلة"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طرق تجنب المشاكل الزوجية.

التواصل هو سر العلاقة الدائمة فى أى مشكلة تقع للزوجين، فجميع الزيجات الصحية والسعيدة هى التى تحافظ على خطوط الاتصال مع الآخر.

ناقش المشكلات التى تواجهها بصراحة حتى تتمكن من التوصل إلى حل معا، وعندما تصل إلى طريق مسدود، من المهم أن تأخذ قسطا من الراحة.

أخلاقنا الجميلة.. التسامح مع الزوجة (إنفوجراف)

إجبار رأيك على الشخص الآخر لن يغير الوضع بل سيزيده ضررا، وركز أن تكون بناء فى أفكارك مع شريك حياتك وعدم إثارة المشكلات السابقة.