كانت تبكى.. حصان يحتضن صاحبته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشر نشطاء على موقع "تويتر" مقطع الفيديو، وكتبوا عليه: تقول المالكة للحصان : صادف أننى كُنت أختبئ من مشاعرى وشعر حصانى بذلك.. لقد شعر بألمى وجذبنى إلى صدره ليجعلنى أبكى".

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