من الألماس.. كيم كارداشيان تشترى قلادة الأميرة ديانا الأسطورية (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع TMZ أن العقد المذهل المرصع بألماس تم بيعه بحوالى 200.000 دولار فى مزاد سوثبيز.

ارتدت الأميرة ديانا قطعة المجوهرات المذهلة فى عام 1987 فى حفل خيرى فى لندن، اقترضتها شركة The Garrard للمجوهرات للمناسبة الخاصة.

يعرف العقد باسم صليب عطاالله، وقد وصفته "فوج" بأنه أحد أكثر الإكسسوارات غرابة فى ذلك الوقت.

ليست هذه هى المرة الأولى التى تشترى فيها كيم قطعة أسطورية من أيقونة فاخرة من الألماس، لأنها تمتلك أيضا مجوهرات من مايكل جاكسون وإليزابيث تايلور وجاكى أو والمزيد.

لا يخفى على أحد أن سيدة الأعمال لديها جاذبية للقطع التاريخية، حيث اشتهرت بارتداء فستان مارلين مونرو الشهير فى Met Gala، مما تسبب فى جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا وخبراء الموضة.