خطة جديدة من تويتر لـ خدمة العلامة الزرقاء

جدة - نرمين السيد - يتيح اشتراك "Twitter Blue" الوصول إلى بعض الميزات الخاصة بالإضافة إلى العلامة الزرقاء المرغوبة لأى شخص يرغب فى دفع 8 دولارات شهريًا لنفسه.

كتب إيلون ماسك على موقع تويتر، "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدى على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير".

وعلى الرغم من أن ماسك لم يكشف عن التغييرات التى ستأتى بها الخطة، فقد أعاد "تويتر" العلامة التى تفصل الحسابات الرسمية عن منتحلى الشخصية.

لإبقاء المحتالين فى مأزق، قال إيلون ماسك إن تغيير اسم العرض يمكن أن يؤدى إلى فقدان علامة الاختيار الزرقاء.

وأضاف: "مع الإصدار الجديد، سيؤدى تغيير اسمك الذى تم التحقق منه إلى فقدان علامة الاختيار حتى يتم تأكيد الاسم بواسطة تويتر للوفاء بشروط الخدمة".

بصفتك مشتركًا فى "Twitter Blue"، ستحصل على علامة زرقاء للتحقق مع الأولوية فى الوصول والعرض على "تويتر"، وكل هذا فقط إذا كنت على استعداد لدفع 8 دولارات شهريًا.

وكان الإطلاق الأول لـ"Twitter Blue" كارثة، حيث سارع المقلدون إلى تقليد الشخصيات الشهيرة وتضليل متابعيهم، فعلى سبيل المثال، طالب مستخدم على موقع تويتر ينتحل شخصية لاعب كرة السلة ليبرون جيمس، بطلب صفقة من فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة.

كما هو متوقع، انخدع العديد من المستخدمين بالتغريدة لأنها تحتوى على علامة زرقاء، سرعان ما تم تعليق الحساب.