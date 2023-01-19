القاهرة الإخبارية: الروبوت بديلًا للممرض بأمريكا لتعويض نقص العمالة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه وسط نقص العمالة الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قام مستشفى أمريكى بمدينة إلينوى بسد حاجته لطاقم تمريض بالإنسان الآلى".
أوضح التقرير أن الإنسان الآلى يبلغ طولخ 5 أقدام، ويعمل طوال الأسبوع للتفاعل مع المرضى، لافتًا إلى أن الروبوت ويسمى "Moxi" بواسطة شركة "Diligent Robotics" فى تكساس .
وأشار التقرير إلى أنه تم تجهيزه بشاشة رقمية وشارة تعريف، وذلك بعد سنوات أمضتها الشركة فى تجارب بحثية.
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