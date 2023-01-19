توقعات الأبراج اليوم الخميس 19 يناير 2023.. نصائح ومفاجآت سعيدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

من الجيد قضاء بعض الوقت بمفردك فى التفكير بهدوء حول علاقتك.. حاول التقدم فى عملك بشكل ملحوظ؛ حتى تحظى بالتقدير الذى تحتاجه... كن حذرا من التصرف باستعجال فى الأمور المالية.

برج الثور

لا تصر على فرض رأيك على زملائك بالعمل وتقبل أن أفكاركم مختلفة.. كن متفائلا بشان الحوافز والمكافآت.

برج الجوزاء

تحتاج أن تسيطر على اندفاع مشاعرك حتى يشعر بك شريكك.. عملك بجدية يوفر لك النجاح الذى تحتاجه، كما يحسِّن من دخلك المادى.

برج السرطان

اترك التكاسل والتراخى فى تنفيذ خططك وجدد من نفسك.. تحتاج إلى الوقت للاستمتاع مع شريك حياتك.. تحتاج أن تكون أكثر حرصا تجاه ما تنفقه.

برج الأسد

استثمر أى شعور بالتحسن فى علاقتك مع أفراد أسرتك.. لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل.. حاول الحصول على عمل لتحسين أوضاعك المادية.

برج العذراء

حاول الابتعاد عن الروتين؛ لأنه لا يتناسب معك.. تواصلك والحديث مع شريكك يحسن من علاقتكم.. اجتهد لتحصل على مكافآت مادية كبيرة.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك.. تحتاج إلى التواصل بشكل أكبر مع شريكك.. كن متفائلا بشان أمورك المادية.

برج العقرب

تحتاج إلى الطاقة لتحسين حياتك المهنية.. استثمر حالة الاستقرار العاطفى للتقرب إلى شريكك.. دعم من حولك يساعدك على تخطى عثراتك المادية.

برج القوس

عندما تبتعد عن الضوضاء ستتمكن من إنجاز عملك بشكل أفضل.. تعامل مع التعثرات فى حياتك العاطفية بالحكمة الشديدة.. تحتاج إلى مشروع جديد يزيد من دخلك المادى بعد التفكير جيدا.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل جيد.. حاول ان تحل المشاكل مع شريكك أولا بأول.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

تحتاج أن تعطى شريكك مساحته الخاصة.. تحتاج إلى التركيز أكثر لتحقيق أهدافك.. اجتهد لتعيش حالة من الاستقرار المادى.

برج الحوت

انتبه لعلاقتك مع شريكك وتجنب تفاقم المشاكل.. تعامل مع الضغوطات فى مجال عملك بالتفكير الرصين الهادئ.. تحتاج إلى أن تكون أكثر تركيزًا حول ما تقوم بإنفاقه.