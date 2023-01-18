رئيس مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعى فى بداية عصره الذهبى

جدة - نرمين السيد - وأوضح ناديلا فى جلسة مع كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى، أن عصرًا ذهبيًا للذكاء الاصطناعى قيد التنفيذ وسيعيد تعريف العمل الذى نعرفه، وفقًا لبيان على الموقع الإلكترونى للمنتدى الاقتصادى العالمى اليوم الأربعاء.

وذكر ناديلا أن برنامج الدردشة الآلى تشات جى بى تى على سبيل المثال يأسر خيال العالم حاليا حيث حشد موقع الذكاء الاصطناعى الجديد مليون مستخدم فى خمسة أيام فقط بعد إطلاقه مؤخرًا وأن البرنامج ليس سوى واحدة من عشرات التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعى والتى ستغير إنتاجية الإنسان ومستقبل العمل.

وأضاف أن مستقبل العمل لا يقتصر فقط على التكنولوجيا والأدوات بل يتعلق الأمر بممارسات الإدارة الجديدة وحساسيات مكان العمل، مشير إلى أن "التكنولوجيا ستوفر المزيد والمزيد من الطرق للجمع بين الناس". وأن التعاون بين القطاعين العام والخاص نفسه يتحرك إلى العمل بشكل افتراضى (أونلاين).

وأشار إلى أن قرية التعاون العالمى التابعة للمنتدى، على سبيل المثال، تسخر قوة منصة ميتافرس كمنصة للعمل الدولى التعاونى والشامل والفعال.

وقال ناديلا: "مايكروسوفت تفتح الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعى الجديدة مثل تشات جى بى تى. أرى أن هذه التقنيات تعمل كطيار مساعد وتساعد الأشخاص على إنجاز المزيد بموارد أقل".

وأوضح ناديلا: "إن الذكاء الاصطناعى فى بدايته وأن الفرص على المدى القريب والبعيد هائلة".

وتابع أن مايكروسوفت تنوى قيادة الحوسبة الكمومية حيث تمتلك الشركة جميع اللبنات الأساسية للجيل التالى من أجهزة الكمبيوتر الكمومية، قائلا "مايكروسوفت ستحقق التفوق الكمى وتهدف إلى بناء كمبيوتر كمى للأغراض العامة".

وفيما يتعلق بالسلامة والأمن، قال ناديلا: "يجب تضمين السلامة والأمن فى مرحلة التصميم".

وخلص بالقول إنه "بحلول عام 2050، لا تهدف مايكروسوفت إلى أن تكون محايدة للكربون فحسب، بل أيضًا خالية من الكربون".

وفى العام الماضى أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة "السحابة من أجل الاستدامة"، والتى تجمع مجموعة متزايدة من القدرات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر محفظة مايكروسوفت السحابية بالإضافة إلى حلول من النظام البيئى العالمى للشركة.