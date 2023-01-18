القاهرة الإخبارية- منها تربية الأبناء.. أسباب تراجع أعداد المواليد فى الصين

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الصحفية الصينية ياى شين هوا، إن هناك أسباب عدة للتراجع الملحُوظ فى عدد المواليد فى الصين، تتمثل بشكل رئيسى فى انخفاض عدد النساء اللواتى فى سن الإنجاب، بالإضافة لتغير أفكار الشباب للزواج وإنجاب الأطفال.





وأضافت "هوا" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع التكاليف فى تربية الأطفال وتعليمهم، أسباب تزيد من قلق الشباب الصينى فى إنجاب الأطفال، مثلما يحصل فى مُعظم الدول.

وأوضحت هوا، أنه خلال تلك السنوات تعمل الدولة الصينية على تعديل نظامها فى عدد السكان، وتُولى اهتمامات بالغة بمواجهة هذه التحديات، بما فيها تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب المبكر، إلا أنه فى العصر الحديث يفكر العديد من الشباب فى الزواج متأخرا، أو عدم الزواج و العيش بمفردهم دون زواج، مع تغير العصر والأفكار.

وأشارت إلى أن تعزيز الاستثمارات للبلاد فى الأجهزة الخاصة برعاية الأطفال، وتوفر خدمات الرعاية الصحية للنساء والأسر والأطفال، وإصدار المزيد من اللوائح القانونية، لضمان حقوق النساء فى العمل بعد إنجابهن للأطفال، جاء ليساعد الشباب على تخفيف قلقهم على ازدياد ضغوط الحياة فى تربية الأطفال.

وللمرة الأولى منذ عام 1961، سجل عدد سكان الصين انخفاضا وتحولا تاريخيا فى أعداد مواطنيها وتحل الثانية فى ترتيب الدول الأكثر سكانا فى عام 2023.

ووفق التقارير الصينية الصادرة، فإن هناك تراجعا قياسيا فى عدد المواليد بمعدل 6.77 ولادة لكل ألف شخص، فيما بلغ عدد السكان العام الماضى 1.4118 مليار نسمة، وانخفض بمقدار 850 ألفا عن عام 2021.

ووفق التقارير، سجلت البلاد الصينية 90.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة فى عام 2022، بعد 7 سنوات من إلغاء سياسة الطفل الواحد.