لن تصدق مدى التطابق.. أشخاص يعثرون على أشباههم والشكل طبق الأصل (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت نيامه: إنه رائع حقًا لكنه غريب، تقابل الأشخاص الذين يشبهونك تمامًا تقريبًا، ولكن خلف ذلك هناك سمات شخصية مختلفة رغم التطابق فى الشكل، تعتقد انك مميز وفريد ولا يوجد أحد فى العالم مثلك، ثم تقابل شخصًا يبدو مطابقًا لك وتدرك أنك لست فريدًا كما كنت تعتقد"، بحسب ما نشرته صحيفة "Sunday Night".

وشانون لونيرجان من أيرلندا وسارة نوردستروم من السويد، فيبدوان وكأنهما توأمان متطابقان حيث قالت "شانون: "إنه مثل شخص غريب لكنك تعرفه، يمكنك الوثوق بهم لأنهم يشبهونك، لم يكن هناك أى حرج على الإطلاق".

وقام الزوجان بزيارة أستاذ علم الوراثة تيم سبيكتور من كينجر كوليدج لندن، الذى يدرس غرباء متطابقين، وياستخدام نظام رسم خرائط متقدم يمكنه قياس كل ملامح وجه شخص ما، وجدت سبيكتور أن المرأة لديها درجة تشابه بنسبة 90%، على الرغم من عدم ارتباطها بأى شكل من الأشكال، وفقًا لصحيفة "the sun" البريطانية.

وجون جيميسون ونيل ريتشاردسون هما أيضًا متشابهين، عاشا بالقرب من بعضهم البعض فى "إسيكس" فعندما انتقل نيل إلى برينترى مع زوجته ماريون قبل بضع سنوات، سرعان ما أدرك أن السكان المحليين يعطونه مظهرًا غريبًا، أو يقولون له فى الشارع" مرحبًا جون"، وفى إحدى اللحظات المرحة، كان على نيل أن يُظهر لمالك المقهى بطاقته الائتمانية ليثبت أن ليس جون، والتقى الرجلان أخيرًا فأصبح التوأم الغرباء أصدقاء مقربين الآن.