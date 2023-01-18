تويتر: هذا هو سبب توقف بعض التطبيقات التابعة للجهات الخارجية

جدة - نرمين السيد - أوضحت منصة تويتر سبب عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى الموقع باستخدام التطبيقات التابعة للجهات الخارجية، وبحسب تغريدة من "TwitterDev"، وتقوم المنصة الآن بفرض قواعد واجهة برمجة التكبيقات طويلة الأمد التى دفعت تويتر لقطع واجهة تطبيقات الجهات الخارجية هذه مع واجهة برمجة التطبيقات.





وأصبحت تطبيقات الجهات الخارجية التى يمكنها الوصول إلى "Twitter API" فى وضع الاتصال يوم الخميس الماضى، وقال موقع "The Verge" التقنى إن "بول حداد" المؤسس المشارك لـ "Tweetbot"، أشار إلى أنه لم يسمع بعد من تويتر حول القواعد الدقيقة التى يفترض أنه تم انتهاكها. وليست كل تطبيقات الجهات الخارجية غير متصلة بالإنترنت، لذلك لا يوجد سبب واضح وراء انقطاع بعض التطبيقات عن العمل بينما يستمر البعض الآخر فى العمل. وكان إيلون ماسك على رأس التغييرات الجذرية التى حدثت فى "Twitter HQ" فى الأشهر القليلة الماضية بعد توليه رئاسة تويتر.

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