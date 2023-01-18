وصية الأسطورة البرازيلية «بيليه» تكشف عن سر أنكره طوال حياته

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى أن بيليه طوال حياته، لكنه شملها فى وصيته التى تم فتحها بعد وفاته.

وتظهر كل فترة تفاصيل جديدة عن حياة النجم البرازيلى، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه"، الذى توفى فى أواخر ديسمبر الماضى.

وفتحت وصيته التى شكلت مفاجأة بعد وفاته، وترك تركته لجميع أبنائه السبعة، بمن فيهم ساندرا ريجينا.

وولدت ساندرا ريجينا عام 1964 بعد أن كانت والدتها أنيسيو ماتشادو، على علاقة ببيليه، عندما كانت عاملة نظافة لديه، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وتوفيت ريجينا منذ 17 عامًا، دون أن يعرف والدها سيعتبرها يومًا ما واحدة من أبنائه، بحسب ما نقلته "العربية".

والتقى بيليه بأبناء ساندرا ريجينا قبل يوم واحد من وفاته، وكانت إحدى أمنياته الأخيرة هى مقابلة أحفاده "جابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو وأوكتافيو فيلينتو نيتو".