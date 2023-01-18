محاولات أنثى الفيل لإنقاذ طفلها من الموت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو أنثى الفيل البالغة 17 عاما وهى تعافر لأجل إنقاذ حياة طفلها.

وجاءت الأم بحديقة حيوانات زيورخ الشهيرة بسويسرا، وهى تبذل ما فى وسعها لإيقاظ مولودها الجديد وإنقاذه من الموت.

وفى بداية الفيديو كان طفل الفيل يتحرك قليلا، ولكن شعرت الأم أن هناك خطئا ودفعته بقدمها ثم استخدمت جذعها بلطف لمداعبة رضيعها وفحص أذنيه ووجهه وجسمه، حتى لاحظت نفوقه بعد وقت قصير من ولادته.

وأشارت حديقة الحيوانات السويسرية إلى أن الطفل كان ضعيفا جدا منذ ولادته، وكانت الأم والجدة حاولا إنعاشه بعناية واهتمام.

وأوضح الأطباء البيطريون أنهم أعطوا للطفل الدواء لكنه توفى بعد وقت قصير من ولادته.

يذكر أن الأفيال تتمتع بأطول فترة مقارنة بباقى الحيوانات الثدييات، حيث تستغرق 22 شهرا، كما أن الأفيال الآسيوية تتعرض لخطر الانقراض فى البرية بسبب الصيد.