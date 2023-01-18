بدلا من التوابل.. ملعقة كهربائية تحسن مذاق الأطعمة

جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى تلك الملعقة الكهربائية تحمل اسم "SpoonTEK"، والتى من الممكن أن تحل محل التوابل والنكهات كما تؤثر على براعم التذوق فى الفم.

ولفت الباحثون إلى أن تلك الملعقة تم وصفها حتى تكون بديلا صحيا للنكهات المختلفة، كما تساهم فى جعل أى نظام غذائى غير مؤلم، وخصوصا الأنظمة الخالية من الملح.

وتضم الملعقة بطارية كهربائية صغيرة الحجم وقطبين كهربائيين، أحدهما فى الجانب السفلى من المقبض والآخر فى قسم الوعاء، وتتلامس أصابع اليد مع قطبى المقبض، وعند وضع الملعقة فى الفم يتلامس قطب كهربائي آخر فى أسفل الملعقة باللسان والشفتين، وتغلق الدائرة الكهربائية ويضرب التيار الكهربى مستقبلات الذوق، ويقوم بذلك بتقوية طعم المأكولات، وفقا لبوابة "New Atlas Portal" الإلكترونية.

وتحتوى الملعقة على مؤشر "LED" الموجود بالملعقة، ويتم وقتها تشغيل موسيقى.

وتحتاج الملعقة إلى اتباع خطوات معينة عند غسلها، وحذر الباحثون من غسلها فى غسالة الأطباق لتسببها فى إتلاف الدائرة الكهربائية، بل يمكن غسلها تحت الصنبور.

ويحظر استخدام المعلقة الكهربائية لدى بعض الأفراد منهم: الذين زرعوا أجهزة طبية كهربائية أو المعرضين للنوبات، كما يجب على الذين لديهم ثقوب فى الشفاه أو اللسان بإزالة المجوهرات قبل استخدامها.