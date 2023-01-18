أستاذ دراسات بيئية: مصر من أكثر الدول المنتجة للطاقة الشمسية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مصر من أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى إفريقيا منذ 2010، وثانى أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية فى إفريقيا منذ 2020 بقدرة 1680 ميجا وات، ويليها المغرب والجزائر والسنغال.





وأشار عبد المسيح إلى أنها تؤدى جهودا كبيرة للغاية فى ذلك الإطار، إذ أن توصيات مؤتمر cop27 أكدت ضرورة تسريع الجهود للإلغاء التدريجى للطاقة التى تعمل على الفحم، خاصة أن التحول للطاقة الجديدة والمتجددة خلال هذا العقد أصبح حاجة ملحة.

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية "extra news"، أنه يجب على كل دول العالم الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل انبعاثات الكربون، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول التى تعمل على ذلك وتقع فى قلب الحزام الشمسى العالمى بالمنطقة 22 عرض و31 شمال، لذلك فإنها تنشئ المحطات التى تعتمد على الطاقة الجديدة مثل محطة بنبان الضخمة فى أسوان.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أن مصر من أغنى الدول فى الطاقة الشمسية، لذلك عملت على محطة بنبان منذ عام 2014، فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، مشيرا إلى أن هذه المحطة الكبيرة بالطاقة الشمسية تعمل بالألواح الكهروضوئية وتساهم اليوم فى أكثر من 20% فى الطاقة الجديدة والمتجددة التى تستخدمها مصر، أملا زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة بنسبة 40% خلال الـ10 سنوات المقبلة.