القاهرة الإخبارية- معلومات عن «أم درمان».. أقدم أسواق السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "رغم التطوير الذى تشهده الأسواق السودانية إلا أن سوق أم درمان ما زالت تتمسك بشكلها القديم، فهى تمثل مكانا وملتقى شعبى لسكان العاصمة الوطنية".

وأضاف: "سوق أم درمان يقع غربى الخرطوم، ويشكل سودانا مصغرا يجمع كل القبائل السودانية، فهى أعرق الأسواق الشعبية فى بلد النيلين".

وتابع: "تأخذ مساحة واسعة من مدينة أم درمان، جنوبا من مكاتب البريد التى تم تأسيسها من منتصف القرن الماضى ومنحت السوق أهمية أكبر".

واستطرد: "معالم كثيرة اشتهرت بها هذه السوق، كسوق الأقباط وشارع الشوام والهنود، الذين يعتبرون جزءا مهما من تاريخ سوق أم درمان، فتداخل الحضارات شكل لوحة جمالية لمرتاديه".

وأوضح: "كل شىء يخطر على بالك تجده هنا، لاسيما المنتجات اليدوية والتحف والهدايا أيضا، وسوق الأنتيكات الذى تنشط فيه حركة البيع والشراء".