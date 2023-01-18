جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف "Oppo Reno 8T" بتصميمه حيث يأتى بشاشة كبيرة مسطحة من نوع "AMOLED" وبقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 2+ 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت. ويطرح الهاتف بتصميم مصنوع من الجلد الصناعى، كما يتوفر بألوان عدة منها البرتقالى والأسود. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 4800 مللى أمبير فى الساعة، كما ستدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات. ويتوفر هاتف أوبو الجديد "Reno 8T 4G" فى الأسواق بسعر يبدأ من 280 دولار أى حوالى 8200 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبو تطرح «Oppo Reno 8T» بجلد صناعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.