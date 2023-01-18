مواصفات وسعر هاتف «Nokia T21»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia T21" بشاشة من نوع "LCD" وبحجم يبلغ 10.36 بوصة، ودقة 2K. ويزود الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، كما يتم ضبط تلقائى للصورة بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويتمتع الجهاز بتصميم مختلف، حيث يطرح بهيكل من الألومنيوم المصقول بالرمل والبلاستيك. ويحتوى الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 8200 مللى أمبير مع دعم للشحن بقوة 15 وات، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت. ويتوفر هاتف "Nokia T21" فى الأسواق باللون الرمادى الفحمى وبسعر يبدأ من 17999 روبية أى ما يزيد عن 6 آلاف جنيه مصرى.

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