قتل سيدة وقاصرا.. دب يثير الذعر فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وشهدت غرب أمريكا حادثة مروعة بعد هجوم دب غاضب على أسرة فى قرية نائية بولاية ألاسكا، وقتل سيدة وقاصرا.
وأشارت قوات ولاية ألاسكا إلى أن هجوم الدب القطبى كان أمس، فى ويلز، وهى قرية على الساحل الغربى بولاية ألاسكا.
وكشفت التقارير أن الدب القطبى دخل القرية، وطارد عددا من السكان ثم هجم على السيدة والقاصر وقتلهما.
وأطلق أحد السكان النار على الدب وقتله بعد مهاجمته للشخصين فى القرية، وذلك وفقا لما جاء فى "البيان".
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