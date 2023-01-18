تقرير: أكثر من 10 آلاف موظف بـ «مايكروسوفت» قد يفقدون وظائفهم

جدة - نرمين السيد - وفقًا لما أورده موقع The Verge التقنى الأمريكى، قد تقوم مايكروسوفت بفصل 5% من قوتها العاملة بحلول هذا الأسبوع، فيما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأن عملاق التكنولوجيا قد يعلن عن تسريح العمال فى أقرب وقت اليوم.

وفى الوقت الحالى، يعمل لدى "مايكروسوفت" أكثر من 220 ألف موظف، و5% تقريبًا تصل إلى 11 ألف موظف.

فى أكتوبر من العام الماضى، قامت "مايكروسوفت" بتسريح ما يقرب من 1000 موظف عبر الأقسام.

تشير أحدث التقارير إلى أن الجولة الأخيرة من تخفيضات الوظائف ستؤثر بشكل كبير على الأقسام الهندسية.

يأتى هذا بعد أيام فقط من إعلان مايكروسوفت عن "سياسة إجازة غير محدودة" لموظفيها الذين يتقاضون رواتب فى الولايات المتحدة.

كجزء من السياسة، لن يكون للعمال بأجر فى الولايات المتحدة عدد ثابت من أيام الإجازة ويمكنهم أخذ إجازات غير محدودة لنفسه، ولكن هذا لا ينطبق على العاملين بدوام جزئى.

على الرغم من أن الأخبار المتعلقة بخفض الوظائف أمر مؤسف، إلا أن التطور لم يكن مفاجئًا تمامًا حيث كانت "مايكروسوفت" تعطى إشارات على عدم اليقين فى المستقبل.

على سبيل المثال، قال رئيسها التنفيذى ساتيا ناديلا، فى مقابلة مع قناة "سى إن بى سى" إن "مايكروسوفت" ليست محصنة ضد التغيرات العالمية.

يتوقع ناديلا أن يكون العامين المقبلين تحديًا لشركات التكنولوجيا بعد النمو الذى يغذيه الوباء، كما اعترف بأن مايكروسوفت ليست محصنة مشيرًا إلى إن قطاع التكنولوجيا يجب أن يتطلع إلى الداخل لتعزيز الكفاءة ليظل قادرًا على المنافسة.

لم تؤكد "مايكروسوفت" بعد التقارير حول التسريح الجماعى المحتمل هذا الأسبوع.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، طرد العديد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين آلاف الموظفين لتوفير التكاليف التشغيلية.

ألقت الشركات باللوم بشكل أساسى على الحرب فى أوكرانيا والنمو البطيء، والتوظيف الزائد خلال ذروة جائحة كورونا.