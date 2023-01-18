عندها 118 سنة.. وفاة أكبر معمرة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وكانت الراهبة الفرنسية لوسيل راندون، والتى حملت اسم "الأخت أندريه" أكبر الأحياء سنا عندما انضمت إلى جماعة خيرية كاثوليكية عام 1944.

وتشير الأبحاث والتقارير العالمية إلى أنه لا توجد هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت بأن أى شخص هو عميد سن البشرية، ولكن الخبراء كانوا يجمعون على أن "الأخت أندريه" كانت الشخص الأكبر سنا فى العالم وفق ما يمكن الحصول عليه من السجلات المدنية.

وفى هذا الإطار، أكدت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، ذلك، فى 25 أبريل الماضى، بعد وفاة اليابانية كاين تاناكا عن عمر ناهز الـ 119 عامًا.

جدير بالذكر، أن "الأخت أندريه" ولدت فى الـ 11 من فبراير عام 1904، فى أليس جنوب فرنسا.